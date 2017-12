In casa del San Donà i Diavoli non si fanno il regalo di Natale

REGGIO EMILIA. Niente sorpresa sotto l’albero di Natale per i Diavoli che a San Donà rimangono a bocca asciutta.



Termina sul 29 - 21 lo scontro sempre in mano dei padroni di casa che al termine del primo tempo guadagnano il punto di bonus grazie alle 4 mete segnate. Nella seconda parte dell’incontro verranno fuori i reggiani dalla trincea difensiva, ma la reazione non basterà a raccogliere neanche un punto di bonus.



Il match comincia con il pallino del gioco in mano ai biancoazzurri che sbloccano fin da subito il risultato con una meta di intercetto.



È il centro di casa Schiabel a schiacciare l’ovale impostando una fuga personale. I rossoneri provano a ribattere, ma vengono ricacciati in difesa da un agguerrito San Donà che al 17’ torna a raccogliere punti con Pratichetti il quale viene sospinto dai compagni della mischia fino alla linea dei pali. Sul 12 - 0 tuttavia la mitraglietta di Zane Ansell non è ancora scarica. I padroni di casa infatti non lasciano spazio al Conad Reggio che è costretto ad incassare altre due marcature da parte dell’armata di casa, prima con Falsaperla e poi con Iovu che portano sul 26 - 0.



Il primo tempo risulta fin troppo pesante, ma per i Diavoli funge da motore propulsore.



I reggiani infatti rientrano in campo dopo il break con la voglia di riscatto e la giusta aggressività. Fin dal primo minuto i rossoneri cominciano a macinare metri e attaccano senza sosta i biancoazzurri. È il gruppo degli avanti di Roberto Manghi a fare da padrone in campo che al 50’ arriva a sbloccare il risultato in favore degli ospiti con Alessandro Devodier. Il Conad Reggio quindi si risveglia, ma viene punito da un’ammonizione. In questo momento il San Donà ha la possibilità di chiudere l’incontro, ma i rossoneri sono inarrestabili. Al 75’ sono loro a tornare in meta con Caminati che al suo rientro dopo un lungo stop mette punti preziosi nel forziere reggiano. Sul 26 - 14 gli ospiti vedono lo spiraglio per la vittoria, ancora una volta il Conad Reggio pesta sull’acceleratore e arriva alla terza meta da parte dei Diavoli. A mettere fine all’incontro però sarà il colpo di coda dei veneti che con Van Zyl portano a segno un calcio piazzato che scippa il Conad Reggio anche del punto di bonus.



Alla fine sarà la prima

metà dell’incontro a condannare i Diavoli a chiudere il girone d’andata senza avvicinarsi al gruppo centrale della classifica.Ad attendere a gennaio i reggiani ci sarà un’altra trasferta a Rovigo per reimpostare la scalata della graduatoria.