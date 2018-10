Reggio Emilia, furiosa rissa tra stranieri in via Govi

Reggio Emilia, calci, pugni e bottigliate in strada: maxi rissa tra stranieri REGGIO EMILIA Trenta persone tutte straniere, divise in due fazioni, si affrontano poco prima delle due: l’allarme dei residenti

Una manciata di minuti: tanto è durata una maxi rissa tra una trentina di nigeriani scoppiata alle 3 della notte tra domenica e ieri in via Anselmo Govi 3, all’esterno di un ristorante bar gestito da una donna nigeriana.Siamo in zona Quinzio, prima del passaggio a livello di via Papa Giovanni provenendo dal centro, una zona mista residenziale e artigianale: in via Govi, laterale di via Zatti, si trovano Artecolor 2, un’azienda di pelletteria e in fondo alla strada, verso via Pellizzi (la traversa che costeggia la ferrovia), una palazzina bianca e rossa dove al pianterreno è situato il “Dmd Restaurant & Bar”, un locale gestito da nigeriani e molto frequentato dagli immigrati di questa etnìa. È stata proprio la titolare (il locale apre alle 18 e resta aperto fino a tarda notte), con tutta probabilità spaventata dalla piega che stava prendendo un diverbio scoppiato all’esterno – si presume tra avventori alquanto alticci – a richiedere l’intervento, in piena notte, del 112, segnalando una rissa in atto. Quando, pochi minuti dopo, sono arrivate sul posto diverse pattuglie sia della polizia sia dei carabinieri, degli antagonisti non c’era più traccia: un fuggi fuggi generale e precipitoso, di gente a piedi e in bicicletta, ha impedito agli investigatori di comprendere quello che era realmente accaduto.





BOTTIGLIE, BICCHIERI E BASTONI Le proporzioni notevoli dello scontro, però, sono state immortalate in un video. La lotta è stata registrata dalle telecamere della strada, che hanno restituito una scena spaventosa di guerriglia urbana. Nelle immagini della videosorveglianza si vedono almeno trenta persone, tutte di colore e quasi tutti uomini (ma ci sono anche donne), divisi in due gruppi, che urlano nella pubblica via e si affrontano con cocci di bottiglia e armi improvvisate. Nel nucleo centrale del parapiglia si notano volare degli oggetti: bicchieri, bottiglie e bastoni gettati in aria, nel tentativo di colpire l’opposta fazione.





Un uomo arriva in bicicletta, spacca una bottiglia sul muretto della recinzione e si butta a capofitto nella mischia. Un altro tenta di dividere due contendenti, ma viene a sua volta investito da più aggressori. Un partecipante colpisce un altro a calci e pugni e continua a infierire anche quando l’antagonista è finito a terra, rannicchiato su se stesso. Nell’immediatezza della maxi rissa non si sono registrati feriti: quantomeno sul posto non si sono recate le ambulanze, ma è possibile che qualcuno si sia presentato in seguito, in autonomia, al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Sull’accaduto indaga il comando provinciale dell’Arma. Il video è stato sequestrato ieri mattina dai carabinieri, che ora dovranno ricostruire con esattezza l’accaduto e soprattutto il motivo che ha fatto accendere la miccia della guerriglia.



LA RABBIA DEI RESIDENTI «Non è la prima volta che i clienti di quel locale, aperto due anni fa, creano dei problemi di ordine pubblico nel quartiere. Sempre nel cuore della notte, quando i capannoni industriali si sguarniscono e restano le famiglie residenti con bambini e anziani», spiega una residente preoccupata per l’alta frequentazione del locale.