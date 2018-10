CASALGRANDE. Spaccata ma furto fallito alla Terry Bell di via Statale a Casalgrande. Il colpo è andato in scena nella notte tra venerdì e oggi, sabato 20 ottobre. I carabinieri sono entrati subito in azione, ma i malviventi già erano riusciti a dileguarsi.

L’allarme fumogeno ha contribuito a fare fallire il colpo. Con il fiato sul collo dei carabinieri i malviventi hanno preferito fuggire, ma nei loro confronti si è scatenata una vera e propria caccia all’uomo nella zona.

L’origine dei fatti poco prima delle 3 quando la banda ha raggiunto via Statale ed è riuscita ad accedere alla sala giochi dopo aver infranto, con l’utilizzo di un tombino, la vetrata della porta d’ingresso.