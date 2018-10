Scene da "far west" per il furto in tabaccheria

CASALGRANDE. La forza esercitata sul cavo d’acciaio, da una parte tirata dall’auto e dall’altra agganciata al distributore automatico di sigarette di una tabaccheria di Casalgrande, ha permesso ai ladri di sradicare il distributore automatico che è stato quindi asportato.

L’origine dei fatti poco dopo le 3, di oggi 20 ottobre 2018, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casalgrande, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un cittadino, è intervenuta in via Canale a Sant’Antonino, per un furto.