Campagnola, fermati con mezzo etto di coca: arrestati due fratelli

L'altro pomeriggio sono finiti in trappola ad un posto di blocco. Durante i controlli i due ragazzi hanno mostrato preoccupazione e nervosismo. I carabinieri hanno così setacciato il veicolo, trovando un involucro in cellophane contenente oltre mezzo etto di droga.

I due sono stati così condotti in caserma e in seguito è scattata la perquisizione domiciliare: nella loro abitazione nel mantovano sono state rinvenuti due bilancini elettronici di precisione, un macchinario per il sottovuoto, buste in cellophane, un pacchetto di sigarette con all'interno 15 dosi di coca già confezionate e pronte per essere vendute oltre a 6mila euro in contanti ritenuti provento di spaccio dagli inquirenti.

Infine sono scattate le manette e la denuncia alla Procura di Reggio.