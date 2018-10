Per evitare il Tir finisce dentro al fosso

Novellara, con l'auto incrocia il tir e finisce nel fosso NOVELLARA. Il recupero dell'auto finita dentro a un fosso, ieri, in Strada della Vittoria. Lungo la stretta strada l'auto, una Toyota, e un Tir si sono incrociati, e per evitere il contatto l'automobilista ha provato a fare una manovra, in seguito alla quale è finito nel fosso. LEGGI L'ARTICOLO

Un’auto è finita dentro a un fosso, intorno alle 12.30 di oggi, lungo la stretta Strada della Vittoria, durante una manovra per evitare un Tir che stava procedendo lungo la stessa via. Per fortuna senza serie conseguenze per il conducente, un 41enne di Guastalla, che è stato condotto all'ospedale di Guastalla. Lungo la stretta strada l'auto, una Toyota, e un Tir si sono incrociati, e per evitere il contatto l'automobilista ha provato a fare una manovra, in seguito alla quale è finito nel fosso.

I due mezzi percorrevano la stessa strada, un lungo e stretto percorso che attraversa le campagne della bassa. Per liberare l'automobilista bloccato dentro all'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma per fortuna il conducente, un 41enne di Guastalla, non ha riportato gravi conseguenze dall'incidente. Sul posto anche la polizia municipale dell'Unione Bassa Reggiana.