Il motore dell'auto brucia mentre è in strada, salvo studente di 23 anni

SCANDIANO. Un’auto ha preso fuoco, all’alba di stamane, mentre il conducente si stava recando a Reggio Emilia da Pratissolo. Al volante uno studente di 23 anni che ha fatto in tempo ad accostare l’auto e a uscire prima che la macchina fosse avvolta dalle fiamme. Incolume dunque il ragazzo, l’auto, invece, una Alfa Mito, è rimasta completamente distrutta.

È successo poco dopo le sei di oggi, in via Bosco nella frazione di Pratissolo. Ad arrivare sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Reggio Emilia e i carabinieri del nucleo radiomobile di Reggio Emilia, la cui pattuglia è stata inviata dalla centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Reggio Emilia, allertata da quello del 115.

Purtroppo però, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, la macchina è rimasta completamente distrutta dall’incendio. I carabinieri hanno accertato che il conducente, un 23enne studente universitario, mentre si trovava alla guida dell'auto con direzione Reggio Emilia, ha notato la spia del motore accendersi e quindi il fumo fuoriuscire dal vano motore.

Ha fatto dunque in tempo ad accostare e scendere per poi dare l'allarme. Le cause dell’incendio sono accidentali.