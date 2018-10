Prende a pugni in faccia il ventenne che lo aveva superato con l'auto

SAN POLO D'ENZA. Un sorpasso, giudicato pericoloso, è stata la causa di un'aggressione. Una controversia stradale finita con un giovane, 20 annni, di Reggio Emilia, preso a pugni dall'automobilista che aveva appena superato. E' finito all'ospedale dove è statao medicato per delle contusioni guaribili in 5 giorni. E' toccato ai carabinieri di San Polo d’Enza identificare il responsabile dopo la denuncia della vittima che ai militari ha consegnato, oltre al referto medico, anche la fotografia dell'aggressore.

Si tratta di un 40enne residente a Canossa che i carabinieri di San Polo d’Enza hanno denunciato per lesioni personali.La scazzottata è avvenuta in settembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ventenne alla guida della sua autovettura si trovava a percorrere la provinciale 13 diretto a Vetto quando ha iniziato il sorpasso di un'altra autovettura. Una manovra che probabilmente non è piaciuta al conducente di quest’ultimo mezzo che lo ha inseguito riuscendo a fermarlo.

“Mi hai sorpassato nei presi di un semaforo, sei giovane e queste cose non devi farle” è stato il rimprovero dell'indagato. Alle rimostranze del giovane, l'uomo è passato direttamente alle vie di fatto sferrando un pugno in faccia al ragazzo che sebbene intontito è riuscito a uscire dall'auto e rifugiarsi in un bar. L’aggressore ha evidentemente capito che il giovane stava chiedendo aiuto ai carbinieri, è risalito a bordo della su auto e si è allontanato. Grazie

alle telecamere di una vicina attività commerciale i carabinieri hanno individuato l'auto mentre la vittima è riuscita, grazie a un amico, a individuarele il profilo Facebook dell'aggressore e ha consegnare la foto ai carabinieri. Il 40enne è poi stato formalmenre ricnosciuto dalla vittima.