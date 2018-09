«Ho avuto una vita molto avventurosa. Devo tanto a mio padre prampoliniano»

REGGIO EMILIA. «La mia vita? Bella, ma ancor meglio la definirei molto avventurosa». È sereno Dino Felisetti. Oggi compie 99 anni. Decano degli avvocati reggiani e con un importante passato da parlamentare socialista, non si è certo perso d’animo nonostante i problemi alle gambe ora gli consentano di muoversi – nella sua bella villa nella zona del Gattaglio – solo con il deambulatore e da tre anni non riesce più a mettere piede nell’amato studio legale in Galleria Cavour. Legge tantissimo, si appunta notizie e riflessioni sulle agende, ricorda tutto. La luce soffusa dell’abat-jour, le mani che frugano nella scrivania fra fogli sparsi e libri, l’inconfondibile piglio oratorio: momenti, anche toccanti, di una lunga intervista.



Avvocato, nel giorno del compleanno a chi pensa?

«A mio padre, a cui devo tanto. Pensi, avrei potuto anche non nascere, perché mio papà venne abbandonato in una chiesa, alla Bruciata, nel Modenese. Un neonato trovato dai cappuccini il 21 agosto 1884. I frati l’interpretarono come una grazia piovuta dal cielo e gli diedero il nome di Felice, rafforzandolo all’anagrafe, per la gioia, con il cognome di Felisetti. L’allevarono, in convento, poi a dieci anni lo mandarono a imparare il mestiere di casaro in una latteria. Prima aiutante poi casaro a Fellegara ».

L'avvocato Felisetti alcuni anni fa



«Ebbe sei figli e scelse me che ero il terzo nato come quello che doveva istruirsi, andare a scuola per aspirare a un lavoro di prestigio. Ed essendo mio padre sempre in contatto con i cappuccini di Modena, studiai privatamente alle elementari dai frati di Scandiano, mentre le medie e il ginnasio privato in seminario a Reggio Emilia e Marola. Ma ci tengo a dire che nonostante avessi frequentato scuole cattoliche, sono sempre stato un laico. Poi il liceo classico pubblico, per un anno a Napoli, gli altri anni a Reggio all’Ariosto. Ho un ottimo ricordo di Ermanno Dossetti, professore di lettere. Infine la laurea in giurisprudenza a Parma nel 1947. Non smise mai di sostenermi negli studi, nonostante che mia madre morì nel 1934 e lui allevò tutti e sei i figli ».«Ero di leva, come sottufficiale. Dopo l’8 settembre 1943 rientrai a casa fra mille peripezie, ma con ben precisa in testa l’idea di non aderire alla Repubblica di Salò. Per ben due volte venni catturato e fatto salire sul treno per i campi di concentramento in Germania, ma fui sempre salvato da un certo tenente Marino. In entrambe le occasioni riuscii a scappare da quel treno. Decisi a quel punto di fare il partigiano, ma furono anni di tribolazioni e rischi enormi fino alla Liberazione».