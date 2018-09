La vita a Tannetum: armi, vasi, monete e pedine di scacchi

GATTATICO. Una strada importante, che correva sotto l’attuale ferrovia a 500 metri a nord-es della via Emilia, a servizio – si presume – della città celtica di Tannetum; una delle otto torri che secondo la letteratura settecentesca costituivano l’ossatura del Castellazzo, uno dei castelli più antichi d’Italia, se l’ipotesi della fase fondativa risalente all’850 d. C. sarà confermata; infine “la chicca”: sette pedine da gioco, «un ritrovamento rarissimo, erano un bene di lusso: di solito se ne trovano uno-due per sito, noi ne abbiamo trovate sette», commenta l’archeologo Paolo Storchi.

Il gruppo di archeologici, assieme a Paolo Storchi, che ha concluso la terza campagn di scavi



Sono le scoperte archeologiche – strutture di età celtica, romana e alto medievale – venute alla luce a Taneto e Sant’Ilario, dove si è appena conclusa la terza campagna di scavi partita dall’area che ospitò l’antico villaggio celtico di Tannetum. La ricerca è stata condotta da La Sapienza-Università di Roma in collaborazione con la Syddansk Universitet di Odense (Danimarca) su concessione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.