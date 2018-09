Reggio Emilia, ladro acrobata si getta dal balcone per fuggire: arrestato

REGGIO EMILIA. Un "ladro acrobata" è stato arrestato dalla polizia di Reggio Emilia con l'accusa di tentato furto in abitazione. L'uomo, magrebino di 22 anni, intorno all'una della notte scorsa stava entrando attraverso il balcone al primo piano in un'abitazione di via Brigata Reggio, nella prima periferia della città. Il proprietario di casa, ancora sveglio, lo ha però sorpreso e si è messo a gridare.

Lo straniero allora ha tentato la fuga lanciandosi dal balcone e, nonostante

le ferite riportate alle gambe dopo essere caduto su una fioriera, ha iniziato a scappare. Il giovane, che dopo gli accertamenti è risultato avere diversi precedenti per furto, è però stato bloccato dagli agenti della polizia intervenuti sul posto e dallo stesso proprietario di casa.