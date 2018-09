Reggio Emilia, il consigliere M5s Panarari di nuovo sul ring: «Il ritorno di Mistero»

REGGIO EMILIA. Ha deciso di indossare nuovamente la maschera di Mistero e tornare sul ring. Lo farà per Modena Nerd, in programma sabato e domenica nel quartiere fieristico di Modena, quando tornerà a calcare il palcoscenico del wrestling, disciplina che aveva abbandonato per andare in Sala Tricolore.

Dal ring al consiglio comunale di Reggio Emilia, wrestler 5S 'Mistero': "La battaglia continua" "Il mio lavoro è finito" si toglie la maschera, saluta il pubblico e abbandona per l'ultima volta il ring. Termina così la carriera di "Mistero", wrestler della TCW (Total Combat Wrestling), la federazione italiana di sport-intrattenimento. Sotto la maschera nera (omaggio al famoso wrestler messicano Rey Mysterio, ex campione del mondo WWE ) c'è Cristian Panarari, futuro consigliere comunale di Reggio Emilia, all'opposizione tra le fila del Movimento 5 Stelle. Il wrestler, tifosissimo della Reggiana e componente del Gruppo Ultras Vandelli, fu candidato con il Mocimento alle amministrative del 2014, primo dei non eletti con 76 preferenze . Andrà a sostituire il consigliere Ivan Cantamessi, dimissionario per un trasferimento di lavoro. Dopo il match al Palazzetto dello Sport di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), Panarari promette battaglia anche in consiglio comunale.di Valerio Lo Muzio

Un addio che, in realtà, ora è diventato un arrivederci per il consigliere M5s, Cristian Panarari, che su Facebook si autoesalta parlando del suo ritorno nell'ambito di Wrestling Fest, evento a cura di Now Entertainment – Revents: «Da quando ho deciso di dedicarmi alla vita politica italiana la mia vita è cambiata completamente – afferma Mistero, in un video in cui appare a bordo ring – La mancanza degli allenamenti, del sudore, della palestra e del dolore hanno lasciato un profondo vuoto nel mio cuore. Ed è per questo che a Modena Nerd tornerò a calcare questo ring».