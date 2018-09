Reggio Emilia, schianto in viale Umberto I: grave un ciclista di 21 anni

REGGIO EMILIA. Lotta per la vita, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Nuova, un albanese di 21 anni residente in città coinvolto in un incidente stradale vicino alla circonvallazione cittadina.

Era l'una della notte tra domenica e lunedì e il giovane, in sella a una mountain bike, stava attraversando viale Umberto I in direzione viale dei Mille quando si è scontrato con uno scooter Yamaha (un cinquantino) con a bordo due 17enni, anch'essi residenti a Reggio, che si erano appena

immessi da uan laterale.

I due minorenni sono caduti, riportando solo lievi escoriazioni: sono stati medicati al pronto soccorso e già dimessi. Il 21enne invece ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto due ambulanze, un'automedica e la polizia municipale per i rilievi.