Botte e violenze anche dopo la separazione, arrestato un 36enne

MONTECCHIO. E’ finito in carcere dopo anni di violenze, angherie e sopprusi, ai danni della moglie, proseguite anche dopo che la donna aveva trovato la forza e il coraggio di reagire separandosi dal marito. In cella un 36enne reggiano, in seguito all’ordinanza di custodia cautelare, ottenuta dal pm Maria Rita Pantani ed eseguita ieri dai carabinieri.

La vittima delle violenze, una donna reggiana di 35 anni, è finita più volte in ospedale, in un caso con costole rotte, in un altro con il polmone perforato e ferite da taglio sul corpo. Ora l’uomo dovrà aspettare in carcere la fine delle indagini.

Per anni la donna ha subito le gratuite violenze riservatele dal marito durante le frequenti e accesi litigi sino a quando, a seguito dell’ennesima discussione, si è verificata la rottura di un vetro sui cui cocci è finita la malcapitata donna che, spinta a terra dal marito, ha riportato il perforamento di un polmone e ferite da taglio.

Per quest’episodio, risalente all’agosto dell’anno scorso, la donna aveva deciso di interrompere la convivenza. Una scelta, quella della 35enne reggiana, che oltre a provocare, nell’immediato, una violenta reazione dell’uomo non poneva fine all’angherie subite.

Infatti, dopo alcuni mesi di calma apparente, nel luglio di quest’anno l’ex marito si è presentato a casa della 35enne tenendo un comportamento violento. Già nel precedente mese di giugno l’uomo era andato a casa della moglie sottraendole 100 euro dalla borsetta e la settimana dopo presentatosi nuovamente l’aveva picchiata rompendole due costole.

Gravi episodi quelli registrati e riscontrati dai carabinieri di Montecchio a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che hanno visto il sostituto procuratore Pantani concordare con gli esiti investigativi dei carabinieri richiedendo ed ottenendo dal gip del tribunale di Reggio Emilia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri dai carabinieri di Montecchio.

Pesanti come un macigno le accuse per maltrattamenti rivolte all’uomo nel capo di imputazione in cui gli si addebita di aver maltrattato la moglie con continue vessazioni fisiche e psicologiche.

In particolare, quest’estate, presentatosi presso l‘abitazione della donna e lasciandosi andare ad eccessi di ira, le sottraeva danaro dalla borsa, le chiavi della macchina e la stessa vettura danneggiandole i mobili.

In una circostanza l’ha presa a schiaffi facendola sbattere al muro e tirandole i capelli le causava un trauma toracico chiuso con la frattura delle costole. Condotte violente riscontrate in maniera puntuale e dettagliata dai carabinieri che infine hanno arrestato l’uomo, conducendolo in carcere.