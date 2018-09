Tromba d'aria a Sant'Ilario, abbattuti alberi e pali Telecom: via Emilia paralizzata

SANT'ILARIO. La pioggia ma soprattutto delle fortissime raffiche di vento hanno colpito, attorno alle 17, la provincia e in particolare la zona di Sant'Ilario, procurando ingenti danni e disagi alla circolazione a causa di una serie di pali e piante abbattuti.

La criticità maggiore si registra sulla via Emilia, che dalle 17 è completamente bloccata alle auto da Calerno fino a Sant'Ilario a causa di una serie di pali Telecom caduti direttamente sulla strada assieme ai cavi. Sul posto stanno lavorando da ore i vigili del fuoco assieme ai tecnici della società di telecomunicazioni per ripristinare almeno la circolazione stradale.

A complicare la viabilità, sempre nella stessa zona, una pianta crollata alla rotonda alle porte di Sant'Ilario, nei pressi del distributore Agip. I pompieri stanno lavorando con le motoseghe per spostare l'albero dalla strada. Motoseghe in azione anche in via Carso, sempre a Sant'Ilario, per un'altra pianta abbattuta dalle raffiche.

Infine le squadre dei vigili del fuoco si sono portate in via Magnani, per intervenire su una palazzina che ha subìto diversi danni alle tegole del tetto per colpa del vento.