La maestra accusata di maltrattamenti non parla davanti al gip

REGGIO EMILIA. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la maestra di 55 anni finita al centro di una inchiesta per maltrattamenti alla scuola d'infanzia Malaguzzi. Davanti al gip Luca Ramponi, rappresentata dall'avvocato Alessandro Nizzoli, ha scelto di non parlare.

La nomina di Nizzoli è di poche ore e la difesa si è presa il tempo necessario per poter leggere tutte le carte: non solo le circa dieci pagine di ordinanza emesse dal gip che ha fatto scattare la misura della sospensione a scuola, ma anche tutto il resto del materiale depositato agli atti.

L'avvocato della maestra: "Dobbiamo chiarire tante cose" REGGIO EMILIA. Parla l'avvocato Alessandro Nizzoli, che difende la maestra accusata di maltrattamenti alla scuola d'infanzia Malaguzzi. "Si mette in discussione una vita professionale dopo anni, con grande coinvolgimento emotivo". La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere: "Perchè ora dobbiamo capire quali sono le critiche".

L'avvocato difensore ai cronisti spiega: "Questo è il momento di capire. Questa indagine è una una slavina su una lunga carriera senza macchie".