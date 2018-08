Rinascita Granata, la Reggio Audace ha il suo nuovo logo

REGGIO EMILIA. "È nostro. È unico. È audace. È reggiano". Con queste parole la Reggio Audce FC ha annunciato, con un video sulla sua pagina Facebook realizzato da Matrix Media, il nuovo logo con cui la socetà sportiva si presenterà a giocare nella serie D.

Luca Quintavalli è il presidente, Marco Arturo Romano il vice e Marco Carretti l’ad. Fondamentale, nell'operazione che ha portato alla fondazione della società, il ruolo dei quattro saggi che hanno giudicato il bando: Mauro Rozzi, William Punghellini, il commercialista Simone Caprari ed Emore Manfredi, che al momento della votazione si è fatto da parte per il suo legame di parentela con Quintavalli, oltre a tutti gli imprenditori coinvolti nel progetto.

L'Audace avrà ora il compito di far risorgere la squadra granata dalle ceneri della Reggiana di Mike Piazza.

La nuova gestione si distacca da quella di Piazza: «Avevamo i padri padroni – aveva sottolineato duramente il sindaco Luca Vecchi – avrebbero dovuto portare la Reggiana in Serie A e invece hanno portato i libri in tribunale. Non è vero che gli imprenditori reggiani non sono vicini alla squadra. Quello che è stato fatto in queste settimane dimostra che se si fanno le cose in un determinato modo ci sono. Ora spero la vecchia società che paghi tutti i debiti. E quando sarà il momento avvieremo anche le procedure per riprendere il marchio Reggiana, perché questa rimane per tutti la Reggiana, che ha dimostrato di sapersi rialzare».