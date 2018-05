Giallo a Bagnolo in Piano, trovato un cadavere dentro il canale Pieve rossa

BAGNOLO IN PIANO. Intorno alle 14:30 i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano sono intervenuti in via Provinciale nord dove, all'interno del canale Pieve rossa, è stata segnalata la presenza di un cadavere.

Sul posto i militari hanno accertato la presenza del corpo senza vita di un pensionato del 1933 di Bagnolo in Piano che, per cause in corso di esatto accertamento ma probabilmente di natura accidentale,

era finito all'interno del canale colmo d'acqua.

Nelle vicinanze i militari hanno anche trovato una bici di proprietà del malcapitato pensionato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto all'uomo. Indagano i carabinieri di Bagnolo in Piano.