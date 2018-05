Ventasso, cade in un canalone: salvato dal soccorso alpino

VENTASSO (Reggio Emilia) Ancora un intervento in montagna, nella tarda mattinata di sabato, per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Saer), per portare aiuto ad un escursionista infortunato sull’Appennino Reggiano.

L’uomo, un trentaquattrenne residente a La Spezia, stava percorrendo in solitaria il sentiero Cai 00, che percorre il crinale tosco-emiliano; dalla sommità del Monte Alto, stava infatti raggiungendo il Passo dell’Ospedalaccio, al confine con la provincia di Massa Carrara e all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Per cause accidentali, l’escursionista è scivolato, procurandosi traumi multipli ed escoriazioni; fortunatamente è riuscito a telefonare alla centrale operativa del 118 per chiedere aiuto, facendo così allertare il Saer con le squadre territoriali e simultaneamente Elipavullo, elisoccorso con a bordo personale tecnico Cnsas.

Arrivati sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato l’uomo e dopo averlolo hanno trasportato poco distante, dove dopo un’ulteriore visita da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma per accertamenti.