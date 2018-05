Bagnolo, anziano investito dal suo trattore

BAGNOLO IN PIANO Un anziano di 86 anni è rimasto coinvolto in un grave infortunio avvenuto sabato alle 16 a Bagnolo in Piano. L'uomo è stato investito dal suo stesso trattore che stazionava acceso nel cortile dell'abitazione di via Formigine, dove si è verificato l'infortunio.

Sul posto i carabinieri della stazione di Bagnolo che hanno accertato che il pensionatosi trovava nel cortile è stato investito dal trattore agricolo che si trovava in sosta ma in moto. Il mezzo è partito per cause al vaglio dei carabinieri, probabilmente da ricondurre a un errata attivazione delle marce da parte dello stesso pensionato che si trovava a terra. L'uomo ha riportato lo schiacciamento delle costole ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale maggiore di Parma. Non sarebbe in pericolo di vita ma bisogna attendere ora i controlli dei medici parmensi.