Eroina nel pacchetto di sigarette, denunciato un 29enne

POVIGLIO. Una decina di dosi di cocaina pronte per lo spaccio, nascoste in un pacchetto di sigarette, trovato all’interno del vano porta oggetti dell’auto. Sono saltate fuori durante la perquisizione scattata a carico di un giovane di 29 anni, incensurato e residente nel Mantovano, trovato fermo con l’auto dietro il bar di un’area di servizio. “Devo fare pipiì...” è stata la scusa che il 29enne ha trovato con i carabinieri che gli chiedevano spiegazioni.

I militari dell’Arma di Poviglio, vedendo l’auto in quel posto isolato e con la portiera aperta, si sono insospettiti e hanno proceduto al controllo. Il 29enne è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.

E’ accaduto alle 9 dell’altra mattina, quando i carabinieri stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio e hanno notato all’interno dell’area di sosta di un distributore di benzina, in via Val d’Enza, un’auto parcheggiata in maniera defilata, sul retro del bar in quel momento chiuso. A bordo dell’auto, una Volkswagen con la portiera aperta, veniva visto un uomo subito raggiunto dai carabinieri.

“Ho fatto rifornimento all’auto e mi sono defilato per esigenze fisiologiche”, queste le dichiarazioni del 29enne. Durante le procedure di identificazione l’uomo era particolarmente preoccupato. Uno stato d’animo che ha insospettito i militari dell’Arma e li ha indotti ad approfondire i controlli.