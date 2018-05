Compra online una telecamera GoPro, ma è una truffa

SAN POLO. Un’inserzione esca associata a una email dove intavolare la trattativa, poi proseguita via Whatsapp, e a una carta prepagata dove ricevere i soldi e la truffa è servita. In questo modo da un comune del casertano un 45enne originario di Maddaloni (Ce) e residente a San Marcellino (Ce) si è insidiato nei siti di compravendita più cliccati piazzando annunci per la vendita di videocamere GoPro che però non spediva.

Le trattative correvano inizialmente via email poi tramite Whatsapp, sull’utenza fornita dal truffatore alla vittima. Quando sulla carta prepagata giungeva il corrispettivo dovuto il gioco era fatto: la spedizione della merce non avveniva e il truffatore spariva nel nulla. Il 45enne casertano identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della stazione di San Polo è stato quindi denunciato per il reato di truffa.

La vittima, un 26enne operaio di San Polo, con l’intento di regalarsi una videocamera GoPro, aveva risposto all’annuncio di vendita, a 320 euro, della telecamera. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione dell’oggetto acquistato, ha provveduto a versare il dovuto nella postepay fornitagli dal venditore. Con il passare del tempo non vedendosi recapitare l’oggetto e non riuscendo più a contattare il venditore, ha capito di essere rimasto vittima di una truffa e si è presentato ai carabinieri della stazione di San Polo formalizzando la denuncia.