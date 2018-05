Schiaffi e calci alla moglie davanti ai figlioletti, denunciato 37enne

LUZZARA. Ancora una storia di botte in famiglia. Di violenze che vanno avanti, da parte di un marito contro la moglie. Stavolta, siamo nella Bassa reggiana. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Luzzara, l'uomo voleva prevaricare a tutti i costi la moglie, nella gestione della casa e dei figlioletti. Sempre con violenza.

Per questo, un uomo di 37 anni è stato denunciato. L’ultimo episodio ha visto la donna, una 36enne di Luzzara, finire in ospedale. Le divergenze su come pulire il figlioletto di appena un anno che aveva rimesso sono bastate per far scattare la violenza. Quando la donna non ha voluto seguire le indicazioni dell'uomo, è stata presa a schiaffi e calci davanti ai piccoli fino a dover ricorrere alle cure dell'ospedale.

Secondo i militari questo non sarebbe che l'ultimo di una serie di gravi episodi, che la donna subiva da almeno un anno. E ora, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, i carabinieri della stazione di Luzzara hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 37enne straniero residente in paese.

Del caso si stanno interessando anche i servizi sociali comunali, che collocheranno mamma e figlioletti in una struttura protetta. Ad aiutare la donna dopo l'ultimo grave episodio anche i parenti che

l’hanno subito condotta in ospedale dove è stata curata e medicata con una prognosi di 7 giorni. Almeno dal mese di gennaio la donna veniva maltrattata dal marito che non perdeva occasione per prevaricarla con minacce e violenze fisiche compiute anche davanti ai loro due figlioletti.