Reggio Emilia: in città la festa del Primo Maggio fra cortei, sicurezza del lavoro e musica

Festa del Primo Maggio, il corteo sfila a Reggio Emilia intonando "Bella Ciao" REGGIO EMILIA. Il programma della giornata del Primo Maggio, a Reggio, è iniziato alle 15 con la partenza del corteo da via Emilia San Pietro-viale Montegrappa, accompagnato dalle note di "Bella ciao" suonate dalla banda. I manifestanti sono poi arrivati in piazza Martiri del 7 luglio dove, alle 16, hanno parlato dal palco i rappresentanti sindacali.

Un primo maggio piovoso e un po' sotto tono, ma comunque colorato e abbastanza partecipato nonostante le avverse condizioni meteo. La Festa del Lavoro di Reggio Emilia è iniziata verso le 15, quando il corteo composto da decine e decine di reggiani, lavoratori, pensionati e famiglie è partito da via Emilia San Pietro.

Accompagnati dai colori e dalle bandiere dei tre sindacati Cgil, Cisl e Uil i manifestanti sono passati per il centro storico della città, facendo risuonare grazie alla banda musicale le note e le parole della canzone partigiana più nota, “Bella Ciao”.

Reggio Emilia: i discorsi di sindacati, politica e associazioni dal palco del Primo Maggio REGGIO EMILIA. Sindacati, politica e associazioni hanno parlato dal palco del Primo Maggio in piazza Martiri del 7 Luglio. Ecco un estratto di quello che hanno detto Guido Mora, segretario generale Cgil di Reggio, William Ballotta, segretario generale Cisl Emilia centrale, Antonio Foccillo, segretario nazionale Uil e Manuel Masini, rappresentante reggiano di Libera. Con loro, ma senza parlare dal palco, anche il commento del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi.

Il gruppone si è poi ritrovato in piazza Martiri del 7 Luglio, dov’è stato allestito per l’occasione un palco dietro alla fontana (ancora spenta) del teatro Romolo Valli. Qui, dinnanzi a una platea a dir la verità non molto fitta, hanno parlato i rappresentanti sindacali. Guido Mora, segretario generale Cgil di Reggio, William Ballotta, segretario generale Cisl Emilia centrale e infine Antonio Foccillo, segretario nazionale Uil.

A precederli l’intervento di Manuel Masini, rappresentante reggiano di Libera, particolarmente apprezzato dai manifestanti. Le parole, dal palco di piazza Martiri, non sono stati quelli di una festa, così come accade ormai da diversi anni.

Reggio Emilia, il segretario nazionale Uil parla dal palco del Primo Maggio REGGIO EMILIA. Ospite di prestigio, nella festa del Primo Maggio reggiana, è stato Antonio Foccillo, segretario nazionale Uil. Il sindacalista ha parlato della sicurezza sui luoghi di lavoro, della necessità di risolvere la precarietà dei contratti e ha lanciato un appello al futuro governo. Ecco un estratto del suo discorso.

Al centro di questa giornata infatti i sindacati hanno posto il tema della sicurezza sul lavoro, delle morti bianche, degli infortuni. Fenomeni mai davvero risolti e affrontati con serietà, hanno dichiarato a con forza i tre rappresentanti dal palco, che continua ogni anno a mietere centinaia di vittime, alcune delle quali anche in territorio reggiano.

Reggio Emilia, gli Hakuna Matata cantano in piazza per la festa del Primo Maggio REGGIO EMILIA. Si sono esibiti anche loro dal palco della festa del Primo Maggio, allestito in piazza Martiri del 7 Luglio: Hakuna Matata, un gruppo completamente multietnico che emerge da alcune delle zone più complicate di Reggio Emilia, come via Turri e il quartiere della stazione, e che negli ultimi anni ha iniziato a farsi conoscere sia sul territorio reggiano sia nel resto dell'Italia.

Insieme a loro, come da tradizione senza prendere la parola, anche il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, il presidente della Provincia Giammaria Manghi, diversi rappresentanti di molte amministrazioni comunali del territorio e il parlamentare ed ex ministro Graziano Delrio.

Alle 17, sempre in piazza Martiri del 7 luglio, i concerti di Bassa padana Social Club e, a seguire, Hakuna Matata. Alle ore 21.30 infine, sempre in piazza Martiri del 7 Luglio, l’atteso concerto del rapper Frah Quintale (Regardez Moi Tour), preceduto – in apertura – da Gorbalove.