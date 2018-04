Investito da un'auto, 92enne grave

CAMPAGNOLA. E' stato trasportato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia l'uomo di 92 anni rimasto ferito verso le 11 in un incidente avvenuto a Campagnola.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Novellara, l'anziano era in sella alla sua bicicletta quando sulla provinciale 30 è stato investito da un'auto. Un impatto violento che ha fatto sfondare il parabrezza dell'auto, dentro il quale l'uomo

è rimasto incastrato.

Sul posto per i soccorso ambulanze e automedica. Fatto intervenire anche l'elisoccorso. Per liberare l'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo infine è stato fatto arrivare in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni sono gravi.