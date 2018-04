Addio al “Ghizzo”, vigile in moto terrore dei reggiani col motore truccato

REGGIO EMILIA. «Attenti, arriva il Ghizzo!». Chissà quanti ragazzini, che viaggiavano in due (quando non si poteva) o stavano gareggiando in sella ai loro motorini, hanno vissuto con l’incubo che – da un qualche incrocio, per non dire alle loro spalle – potesse comparire la moto della polizia municipale con in sella lui, Vivaldo Ghizzoni.

Reggio Emilia, nella sua Gaida i funerali di Vivaldo Ghizzoni REGGIO EMILIA. Si sono svolti nella chiesa Di Gaida, paese natìo di Vivaldo Ghizzoni, i funerali del vigile più temuto dai reggiani. La bara è partita dalla camera ardente del Santa Maria Nuova verso le 15.20, preceduta da due agenti della Municipale in moto. La funzione è iniziata alle 16, alla presenza di tanti colleghi e diversi esponenti di Forza Italia. A parlare dal pulpito una sua collega della poliza municipale. LEGGI L'ARTICOLO



E chissà quante volte, quasi per gioco o per un’adrenalinica sfida, hanno addirittura sperato di poter ingaggiare con il poliziotto-motociclista un vero e proprio inseguimento, magari riuscendo a farla franca. Quasi una sfida quotidiana, un gioco delle parti, in cui Ghizzoni recitava il ruolo del “cattivo”: «La prima volta che li prendi – diceva sempre, riferendosi ai tanti ragazzini fermati – bisogna educare».