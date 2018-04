Scoperto a dormire sulla cattedra della scuola, un ventenne senzatetto

CARPINETI. Mentre gli studenti si trovavano nelle aule a far lezione lui era chiuso a chiave nel laboratorio didattico, dove era riuscito a entrare di notte, intento a dormire sopra la cattedra che aveva scelto come letto. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Carpineti che con l’accusa di occupazione di edificio e danneggiamento aggravato hanno denunciato a piede libero un giovane di 20 annii residente a Carpineti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che l’hanno sorpreso dormire all’interno dell'aula dell’istituto comprensivo del paese, il giovane la notte tra domenica e lunedì, dopo aver forzato una porta posteriore, era riuscito a entrare dentro la scuola e evava raggiunto il laboratorio didattico dove si era chiuso a chiave. Quindi dopo aver preparato la cattedra come s efoss eun letto si era messo a dormire profondamente. Al mattino gli studenti della scuola sono entrati in classe come ogni giorno.

A richiedere l’intervento dei carabinieri è stato il vice preside dell’istituto che ieri pomeriggio intorno alle 14 ha notato l’effrazione della porta e il laboratorio chiuso a chiave dall’interno. I

carabinieri di Carpineti subito intervenuti sono entrati nel laboratorio e hanno scoperto il 20enne che aveva scelto la scuola del paese come dormitorio. Il ragazzo, senza fissa dimora, è stato condotto in caserma dove è stato denunciato per occupazione di edificio e danneggiamento aggravato.