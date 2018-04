Insegue un gatto e finisce sul tetto, cagnolino salvato dai vigili del fuoco 

VETTO. Cani e gatti, si sa, raramente vanno d'accordo. Molto spesso il gatto, dopo aver sfidato in modo sornione il cane, scatta e scappa via. Il cane lo insegue, il più delle volte a vuoto, e alla fine della corsa si ritrova lontano da casa o in posti in cui mai e poi mai sarebbe andato da solo.

E' quanto successo questa mattina in via del Castello a Vetto, dove i vigili del fuoco hanno salvato un cane finito su un tetto. Il cagnolino, un bolognese, era nel suo giardino quando è arrivato un gatto. In quella zona il fianco della montagna è diviso in terrazzamenti che ospitano giardini e sono circa all'altezza dei tetti.

Dopo essersi accorto del micio, il cane ha iniziato ad agitarsi e ad abbaiare; quando il "nemico" è corso via, lui gli è andato dietro. L'inseguimento è terminato a tre tetti di distanza dal giardino: il gatto - con la tipica agilità dei felini - con due salti ha raggiunto terra, mentre il cagnolino è rimasto bloccato a diversi metri dal suolo.

Il bolognese è stato recuperato dai vigili del fuoco di Castelnovo Monti, che sono arrivati al tetto - per fortuna asciutto e quindi non scivoloso - passando da un terrazzamento. Spaventato e impaurito, il cagnolino si è fatto prendere in braccio ed è tornato a scodinzolare solo quando ha toccato terra e ha rivisto la sua padrona.