Reggio, pizzicato in hotel con il kit per sostituire le targhe

REGGIO EMILIA. Allertata dalla società che gestisce il GPS satellitare dell’auto, la polizia è intervenuta ieri mattina in via Pasteur, a San Maurizio, nel parcheggio di un albergo, dove si trovava la Volwswagen Polo risultata rubata lunedì scorso in città a una donna. La targa però risultava sostituita e appartenente ad un salernitano di 40 anni, già noto per reati contro il patrimonio. Il 40enne era alloggiato nell’albergo: nella sua stanza, dove si trovavano altri due 30enni incensurati,

la polizia ha trovato una valigetta, un vero e proprio kit con trapano, forbici da elettricista e cacciaviti. La Polo è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre nei confronti del 40enne è scattata la denuncia a piede libero per furto di auto e ricettazione.