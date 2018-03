Correggio in fiore ed è subito un trionfo di colori e profumi

Correggio in fiore, un trionfo di colori e profumi CORREGGIO. Ombrello alla mano sono stati numerosi, nonostante il tempo non proprio primaverile, i visitatori della fiera dei fiori svoltasi a Correggio. Per un weekend il centro storico e i suoi portici si sono colorati con piante, fiori e attrezzature da giardino. Domenica si è svolta anche la tradizionale Fiera di San Giuseppe organizzata dalla Proloco, con il Comune.

Come da tradizione marzo è il mese di Correggio in Fiore: per un weekend il centro storico e i suoi portici si sono colorati con piante, fiori e attrezzature da giardino nonostante il tempo non fosse propriamente primaverile.

Domenica si è svolta la Fiera di San Giuseppe organizzata dalla ProLoco di Correggio in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La Fiera si è sviluppata lungo Corso Mazzini, piazzale Carducci, viale Cottafavi, corso Cavour, piazza San Quirino, via Carlo V, via Conciapelli, via Borgovecchio, via Bernieri e piazza Garibaldi proponendo appuntamenti per grandi e piccini, per gli amanti dell’arte o della gastronomia. Molto buona l'affluenza nonostante il cattivo tempo e il freddo. Le strade del centro cittadino si sono riempite di visitatori, tra loro molte famiglie con bambini.