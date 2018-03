Ubriaco alla guida forza un posto di blocco, denunciato un 55enne

BORETTO. Ha forzato un posto di blocco inanellando una serie di infrazioni che gli sono costate la patente e la decurtazione di tutti i 28 punti posseduti. L’automobilista, a dir poco indisciplinato, un 55enne abitante a Viadana (Mn), era alla guida ubriaco. Con l’accusa di guida in stato d’ebbrezza i carabinieri della stazione di Boretto lo hanno denunciato.

Nella notte tra domenica e ieri, è incappato in un posto di blocco dei militari dell’Arma di Boretto, ma non si è fermato all’alt. Ne è nato un folle inseguimento a cavallo tra l’Emilia e la Lombardia, terminato solo nei pressi di Viadana.

Da una parte il 55enne, conducente di una Peugeot, e dall’altra i carabinieri della stazione di Boretto. L’uomo in fuga non solo non ha ottemperato all’alt intimatogli in un posto di blocco, ma ha effettuato sorpassi azzardati anche in prossimità di pericolosi incroci stradali con una velocità che in taluni punti ha raggiunto i 150 km.

Probabilmente si è dato alla fuga per evitare di essere trovato alla guida in stato d’ebbrezza, come poi è risultato, con un tasso di alcolemia di 1,33g/l. A lui i carabinieri hanno ritirato la patente di guida decurtando tutti i punti posseduti. Punti persi per una serie di infrazioni al codice della strada: oltre alla guida in stato d’ebbrezza, velocità pericolosa, soprasso in prossimità di incrocio e inottemperanza all’alt di polizia.

E’ accaduto ieri notte poco dopo le 4 quando, durante un posto di blocco eseguito lungo la Sp 62R via Argine, i carabinieri di Boretto intimavano, con le regolari procedure, l’alt a un’autovettura che sopraggiungeva.

Anziché fermarsi il conducente ha aumentato la velocità dandosi alla fuga in direzione Viadana (MN), inseguito dai carabinieri. L’inseguimento si è protratto sulla SS358 (ponte sul fiume Po - confine territorio Emilia Romagna-Lombardia) dove il veicolo in fuga ha guadagnato strada procedendo a 150km orari.

Una volta giunto in prossimità di Viadana ha effettuato una manovra di sorpasso in prossimità di un incrocio, costringendo i carabinieri a un’ulteriore manovra rischiosa per non perderlo di vista.

In via Roma i militari riuscivano a raggiungerlo e fermarlo. Identificato il conducente e sottopostolo ai controlli alla fine lo hanno denunciato e gli hanno ritiravato la patente.