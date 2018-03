Fumo da una centralina in via Gandhi

REGGIO EMILIA. Il fumo che esce da un quadro elettrico e l’allarme che scatta immediato con la richiesta di intervento prima ai vigili del fuoco poi all’Enel.



È successo ieri mattina in via Gandhi, vicino al supermercato Coop della Canalina. Un movimento che non è passato certo inosservato ai clienti arrivati a fare la spesa domenica mattina.

Né tantomeno ai residenti della zona. Gli uomini del 115, subito dopo la chiamata d’allarme, sono arrivati con un’autobotte e una squadra dal vicino comando di via della Canalina.Si è trattato di un intervento di prevenzione che ha scongiurato situazioni di pericolo ben maggiori. Alcuni passanti hanno notato del fumo uscire dal quadro elettrico sotto uno dei palazzi che si affacciano sulla via. A preoccupare di più il fatto che in quel momento stesse cominciando anche a piovere. E la sospetta presenza di cavi elettrici danneggiati ha giustamente aumentato l'allarme.





Dunque è partita la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati subito dal momento che il loro comando è a un chilometro di distanza.



Arrivati in via Gandhi gli uomini del 115 hanno appurato la provenienza del fumo e chiesto immediatamente l’intervento anche dei tecnici dell’Enel, per accedere agli impianti e interrompere l’erogazione di energia elettrica.



L’intervento è stato seguito con una certa apprensione dai presenti, ma si è svolto, per fortuna, senza intoppi particolari. Salvo l’attesa, anche quella non troppo lunga, per l’arrivo dei tecnici dell’Enel.



Messo tutto in sicurezza e scongiurato l’incendio i vigili del fuoco hanno potuto fare rientro ed è stato possibile tornare ad erogare la corrente elettrica. Non è escluso che possa svolgersi un altro sopralluogo Enel in questi giorni.