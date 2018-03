Fiera di San Giuseppe, l’esordio è sotto la pioggia

Tanti visitatori alla fiera di San Giuseppe SCANDIANO. Esordio sotto la pioggia per la fiera di San Giuseppe a Scandiano. Tanti i visitatori anche per le esposizioni all'aperto dei trattori, un fiore all'occhiello della kermesse, anche se la domenica di pioggia battente non ha aiutato. Ma per il bilancio finale ci sarà tempo. La mostra, che chiuderà il prossimo 26 marzo, è visitabile a ingresso gratuito.

Esordio bagnato, e chissà se fortunato per il prosieguo, per la fiera di San Giuseppe. Ieri mattina è iniziata ufficialmente a Scandiano la principale sagra di primavera reggiana, un evento storico da sempre riferimento per tantissimi visitatori. E in molti, nonostante la pioggia e il vento, hanno infilato giacconi e guanti per concedersi un giro nel centro storico scandianese, riempito da centinaia di banchetti del mercato ambulante straordinario e dagli spazi espositivi della fiera aperti con tanti espositori.

Le condizioni meteorologiche non hanno ovviamente aiutato, nel corso della giornata tante persone si sono alternate lungo i viali e le piazze, ma in numero molto inferiore alla media e per meno tempo, senza poter prestare particolare attenzione alle offerte del mercato. Anche la cerimonia di avvio si è rivelata complessa, con un’enorme scia di ombrelli e impermeabili ad ingombrare.

Come da copione il corteo è partito dal municipio e ha raggiunto la zona fiera in piazza Prampolini, guidato dalla banda e dai figuranti in tema boiardesco impegnati a sfidare la pioggia di “stravento”.



Il taglio del nastro è avvenuto con una lunga corte di ombrelli a proteggere il sindaco Alessio Mammi e le altre autorità. La fiera continuerà oggi, nel giorno di San Giuseppe, con il mercato ambulante e gli spazi espositivi aperti, nella speranza che il maltempo conceda un minimo di requie.





Dopo la pausa durante la settimana, la fiera si riaccenderà nel prossimo fine settimana, prima della conclusione lunedì 26 marzo con il classico mercato settimanale e l’ultimo giorno di visita ai padiglioni della “mostra agricola, commerciale, industriale, artigianale”. La mostra è visitabile a ingresso gratuito. Oggi sarà aperta dalle 9 alle 20, sabato 24 marzo dalle 14 alle 20, domenica 25 dalle 9 alle 20 e lunedì 27 dalle 9 alle 13.



Ieri è stata anche varata una nuova iniziativa, la “Piazza dello sport” in piazza Fiume, allestita con punti ristoro e stand curati dalle società sportive scandianesi e pensati ai giovani dai 4 ai 17 anni. Non mancherà poi il classico luna park in via Libera. (adr.ar.)