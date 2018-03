«Più amici, meno bullismo», sit in dei genitori a scuola

CASTELNOVO SOTTO. Genitori e istituzioni fianco a fianco per combattere il bullismo. Questo lo scenario che si è configurato ieri davanti all’istituto comprensivo di Castelnovo Sotto, dove si è tenuta una manifestazione con cartelloni e slogan a sostegno delle vittime che hanno subìto violenze psicologiche.

"Bullismo,fare rete può risolvere il problema" CASTELNOVO SOTTO. "Non vogliamo condannare nessuno. Se non l'atto del bullismo. Perché penso che la comunità nel suo insieme può risolvere il problema". Così Paolo De Matteis tra gli organizzatori della manifestazione contro il bullismo che si è svolta in paese.



Il sit-in è nato a seguito di un episodio che ha visto vittima una ragazzina, vessata da alcune compagne di classe in particolare attraverso messaggi telefonici. Una situazione che è stata denunciata ai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, interessando anche la Procura dei minori.

"Bullismo, abbiamo gli strumenti per arginarlo" CASTELNOVO SOTTO. "Dobbiamo prestare attenzione a certi piccoli episodio che possono portare al bullismo o al cyberbullismo, per evitare che degenerino. Abbiamo gli strumenti per arginare questi fenomeni". Questo quanto ha dichiarato Maria Elena Torreggiani, dirigente scolastico, durante la manifestazione contro il bullismo che si è svolta a Castelnovo Sotto. Presente anche il sindaco Maurizio Bottazzi, che ha detto: "Questa è una manifestazione spontanea nata per iniziativa dei genitori, alla quale prendono parte anche l’istituto comprensivo e il Comune, e che è messa in campo per creare consapevolezza nella cittadinanza. Compito principale delle istituzioni è testimoniare l’unità di intenti per fare rete nella prevenzione di questi fenomeni. Dobbiamo proseguire in un percorso di consapevolezza al di là delle semplificazioni o delle preoccupazioni sui casi specifici".



L’iniziativa – organizzata prima dell’orario di inizio delle lezioni - è stata promossa in particolare da Paolo De Matteis, che negli ultimi giorni ha pubblicizzato l’evento attraverso Facebook, riuscendo a riunire diverse decine di persone. «Ci sono stati casi di bullismo a scuola – spiega – e uno di questi ha comportato anche delle denunce. Non siamo qui per dire che Castelnovo è un paese difficile, anzi, qui la scuola si è attivata con misure e comportamenti da “manuale”, come sottolineato anche dai genitori delle stesse vittime. Questi episodi sono tristemente di moda un po’ ovunque, crediamo fosse importante dimostrare che la società è solidale con le vittime. Questi episodi provocano infatti disagio psicologico in chi le subisce, e riteniamo che la comunità, nel suo insieme, possa contribuire a risolvere il problema. Non siamo qui per condannare nessuno di specifico, vogliamo soltanto lanciare un messaggio contro il bullismo».

A fianco dei genitori, anche esponenti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Maurizio Bottazzi, la dirigente scolastica dell’istituto Maria Elena Torreggiani e il parroco don Gabriele Carlotti, oltre ad altri cittadini. Promotori e istituzioni hanno voluto lanciare un messaggio simbolico anche alla luce di incontri formativi promossi nelle scorse settimane dalla scuola, in collaborazione con la Polizia postale. Proprio a seguito di uno di questi approfondimenti, i genitori della ragazzina bullizzata hanno deciso di farsi avanti e denunciare l’accaduto.



«L'iniziativa – ha aggiunto il sindaco - si colloca in un programma di approfondimenti per i quali sarà coinvolta anche la Garante regionale per l’infanzia e l'adolescenza. Compito delle istituzioni è garantire un contesto scolastico ed educativo adeguato ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze nel rispetto reciproco. Compito degli adulti è sostenere con fiducia i percorsi culturali e didattici. Il presidio è stato una testimonianza di questo impegno».