Allerta meteo per piogge, Brescello apre il Coc

BRESCELLO. Una nuova allerta meteo è stata lanciata all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpa Emilia Romagna.

Il periodo di attenzione va dalla mezzanotte di sabato 10 marzo alla mezzanotte di domenica 11 marzo. Per questa giornata, sono previste «deboli precipitazioni sui rilievi centro-occidentali che nelle ore pomeridiane e serali potranno localmente assumere carattere di rovescio sulle corrispondenti aree di crinale».

L’allerta è arancione per criticità idraulica nelle zone della pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese, e nella pianura emiliana centrale. La tendenza per domenica è di un peggioramento della situazione meteo per l'arrivo di una perturbazione che si prevede intensa. «L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’allerta e gli scenari di riferimento» si legge ancora nel comunicato diffuso dalla Protezione civile.

AIPO. Intanto, alla luce di questo peggioramento meteo, anche Aipo corre ai ripari, con un intervento di rimozione del materiale vegetale che si era depositato lungo le sponde e che era stato preso in carico dalle corrente, creando, in alcuni punti localizzati dell’Enza – tra cui anche Lentigione – accumuli pericolosi. «Che – spiega in una nota la stessa Aipo – rischiavano di ridurre le condizioni di officiosità del corso d’acqua; inoltre le variazioni di livello idrometrico, dovute allo scioglimento della neve, hanno reso instabili alcune essenze arboree, rendendole pericolose per il buon regime idraulico».

APERTURA COC. Intanto, in considerazione dell’allerta meteo, la Commissione straordinaria di Brescello, in base alle disposizioni del Piano Speditivo di Emergenza

per la gestione del rischio idraulico, ha disposto con apposito decreto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune di Brescello, telefono 334/6206051. Alle ore 16.30 di oggi, quindi, è fissata una riunione di in Prefettura a Reggio Emilia per monitorare la situazione.